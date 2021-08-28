Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 764 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 764 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 764 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 bin 809'a, vaka sayısı da 7 milyon 764 bin 24'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 840 bin 978'e yükseldi.

Kıtada vakalar en fazla Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya toplam 123,4 milyon doz Kovid-19 aşısı ulaştı. Yaklaşık 93,9 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı yüzde 2,50.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu