Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 732 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 732 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 732 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 193 bin 67'ye, vaka sayısı da 7 milyon 732 bin 793 'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 808 bin 974'e yükseldi.

Kıtada vakalar en fazla Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya toplam 123,4 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 86,6 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı yüzde 1,85.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak