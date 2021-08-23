Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 576 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 576 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 576 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 189 bin 676'ya çıktı.

Kıtada vaka sayısı 7 milyon 576 bin 79 olurken, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 676 bin 297'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 123,4 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 86,6 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı yüzde 1,85.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak