Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 256 kişi öldü, vaka sayısı 598 bin 236'ya yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı
13.07.2020 07:45 | Son Güncelleme: 13.07.2020 07:45

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 256 kişi öldü, vaka sayısı 598 bin 236'ya yükseldi.?

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 596 artarak 598 bin 236'ya ulaştı.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 256 artışla 13 bin 285'e çıktı.?

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 4 bin 79 ölümle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülürken, Mısır'da 3 bin 858, Cezayir'de 1011, Nijerya'da 740 ve Sudan'da 650 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 276 bin 242'yi aştı, bu ülkeyi 82 bin 70 vaka ile Mısır, 32 bin 558 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da iyileşen hasta sayısı da 300 bine yaklaştı.

Kaynak: AA

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