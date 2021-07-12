Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 5 bin 65 oldu.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 5 bin 65 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bin 246'ya çıktı.

Vaka sayısının 6 milyon 5 bin 65 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 218 bin 351'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 55 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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