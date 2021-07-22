Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 386 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 386 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 386 bini aştı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 386 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 386 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 161 bin 156'ya çıktı.

Vaka sayısının 6 milyon 386 bin 790 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 576 bin 378'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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