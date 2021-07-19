Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 291 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 291 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 291 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 bin 468'e çıktı.

Vaka sayısının 6 milyon 291 bin 537 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 467 bin 547'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu