Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 976 bin 320 oldu.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 976 bin 320 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 bin 959'a çıktı.

Vaka sayısı 4 milyon 976 bin 320'ye yükselirken, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 479 bin 91'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 38 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş