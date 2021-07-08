Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 830 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 830 bine yaklaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 830 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 149 bin 186'ya yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 829 bin 961 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 41 bin 611'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu