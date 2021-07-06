Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 747 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 747 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 747 bini aştı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 747 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 747 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 147 bin 541'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 747 bin 408 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 985 bin 553'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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