Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 514 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 514 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 514 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 142 bin 574'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 514 bin 945 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 825 bin 72'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak