Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 300'e yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 300'e yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 300'e yaklaştı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 300'e yaklaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 300'e yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bin 990'a yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 297 bin 339 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 684 bin 620'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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