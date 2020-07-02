Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi
02.07.2020 03:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 03:29

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi.?

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 382 artarak 421 bin 307'ye ulaştı.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 258 artışla 10 bin 442'ye çıktı.?

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 34 ölümle Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 2 bin 749, Cezayir'de 920, Nijerya'da 603 ve Sudan'da 602 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika, 159 bin 333 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi, 69 bin 814 vaka ile Mısır, 26 bin 484 vaka ile Nijerya ve 18 bin 134 vaka ile Gana izledi.

Afrika'da, iyileşen hasta sayısı da 200 bin 962 oldu.

Kaynak: AA

Manşet

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