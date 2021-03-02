Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaştı

02.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:23
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken ölenlerin sayısı 104 bin 205'e ulaştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken ölenlerin sayısı 104 bin 205'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 3 milyon 935 bin 446'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 494 bin 990'a yükseldi.

Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104 bin 205'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika'da 24 ülke daha Kovid-19 aşılarını teslim almaya hazırlanıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamasına göre, Gana ve Fildişi Sahili'nin ardından 24 ülke daha Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşılarını "gelecek haftalarda" teslim alacak.

COVAX aracılığıyla yarın Kenya'ya 4 milyon 176 bin, Nijerya'ya 16 milyon 8 bin aşı ulaşacak.

Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve kitlesel aşılamaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan Cansu Dere Aleyna Tilki Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Hüseyin Göçek Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:26:20. #1.14#
title