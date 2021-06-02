Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 895 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 895 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 895 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 131 bin 317'ye yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 895 bin 703 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 417 bin 89'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Küresel aşı rekabetinden ötürü yeterli miktarda Kovid-19 aşısına erişemeyen Sahra Altı Afrika'da 1 milyon doz aşının uygulandığı ülke sayısı 3 oldu.

Yaklaşık 1,1 milyar kişinin yaşadığı Sahra Altı Afrika'da yeterli aşı temin edilememesinin yanı sıra bazı ülkelerde halkın aşı kampanyasına katılmak istemediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak