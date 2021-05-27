Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 830 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 830 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 830 bini aştı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 830 bine çıktı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 830 bine çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 129 bin 620'ye yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 830 bin 923 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 355 bin 307'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 29,5 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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