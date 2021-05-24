Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 800 bini aştı

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti.

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 128 bin 744'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 800 bin 15 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 324 bin 990'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 24,2 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş