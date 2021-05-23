Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 792 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 792 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 792 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 128 bin 571'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 792 bin 841 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 317 bin 287'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu