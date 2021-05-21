Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 772 bine yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 772 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 772 bine yaklaştı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 772 bine yaklaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 772 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 127 bin 962'ye yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 771 bin 834 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 297 bin 334'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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