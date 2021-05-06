Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 636 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 636 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 636 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 123 bin 554'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 636 bin 622 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 166 bin 734'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da yeni tip koronavirüse karşı bugüne dek yaklaşık 19,1 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş