Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 618 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 618 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 618 bini geçti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 618 bin 499 oldu.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 618 bin 499 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 122 bin 873'e çıktı.

Vaka sayısı 4 milyon 618 bin 499'a yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 147 bin 869'a ulaştı.

18 milyon doz aşı yapıldı

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kaydedildi.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da bugüne dek yaklaşık 18 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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