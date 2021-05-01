Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 598 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 598 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 598 bini geçti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 598 bin 64'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 598 bin 64'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 122 bin 119'a çıktı.

Kıtada vaka sayısı 4 milyon 598 bin 64'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 123 bin 118'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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