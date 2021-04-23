Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 514 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 514 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 514 bini aştı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 514 bin 55'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 514 bin 55'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 119 bin 548'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 4 milyon 514 bin 55'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 34 bin 404'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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