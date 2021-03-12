Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 38 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 38 bini geçti

12.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:22
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 38 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 38 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 38 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 38 bin 843'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 107 bin 225'e çıktı.

Afrika genelinde Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 3 milyon 605 bin 310'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika ve Mısır'da kaydedildi.

Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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