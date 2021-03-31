Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 240 bine yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 240 bine yaklaştı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 240 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 239 bin 32'ye yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 239 bin 32'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 112 bin 781 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 239 bin 32'ye yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 805 bin 158'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Birliği, 29 Mart'ta Johnson & Johnson'la 220 milyon dozluk aşı anlaşması imzalamıştı.

Üye ülkelerin çoğunun ön siparişlerini verdiği aşı, nakit ya da Afreximbank kredisiyle alınabilecek.

Afrika Birliği, sürü bağışıklığının elde edilebilmesi için kıtadaki yaklaşık 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ını aşılamayı hedefliyor.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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