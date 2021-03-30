Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 230 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 230 bine yaklaştı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 230 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 228 bin 656'ya çıktı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 228 bin 656'ya çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle kıtada 112 bin 489 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 228 bin 656'ya yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 796 bin 583'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

En fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Şevval Sam Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 230 bine yaklaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:22:28. #1.15#
title