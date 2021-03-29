Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 220 bine yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 220 bine yaklaştı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 220 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 219 bin 84'e çıktı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 219 bin 84'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle kıtada 112 bin 215 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 219 bin 84'e yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 787 bin 188'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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