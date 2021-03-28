Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 212 bine yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 212 bine yaklaştı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 212 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 211 bin 924'e ulaştı.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 211 bin 924'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle 112 bin 36 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 211 bin 924'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 782 bin 202'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm de Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Aşılar 44 ülkeye ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü dün, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Afrika'da 44 ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildiğini açıklamıştı.

Şimdiye kadar 7,7 milyon doz aşının, yüksek risk taşıyan bölgelere ulaştığı, 44 ülkeden 32'sinin aşılama sürecine başladığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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