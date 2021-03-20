Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 119 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 119 bini geçti

20.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:20
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 119 bini geçti

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı, 4 milyon 119 bin 802'ye yükseldi.

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı, 4 milyon 119 bin 802'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 109 bin 712 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 119 bin 802'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 683 bin 495'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika genelinde şimdiye kadar 25'e yakın ülkede kitlesel aşılama başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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