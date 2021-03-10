Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 11 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 11 bini geçti

10.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:34
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 11 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 11 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 11 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 11 bin 465'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 582'ye çıktı.

Afrika genelinde Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 3 milyon 578 bin 347'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi.

Kıta genelinde Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı toplu aşılama başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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