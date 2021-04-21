Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4,5 milyona yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4,5 milyona yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4,5 milyona yaklaştı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5 milyona dayandı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5 milyona dayandı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 118 bin 927'ye çıktı.

Kıtada vaka sayısı 4 milyon 489 bin 715'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 11 bin 874'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da şimdiye kadar 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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