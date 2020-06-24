Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 327 bin 464'e yükseldi
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 327 bin 464'e yükseldi

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 327 bin 464'e yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 327 bin 464'e yükseldi
24.06.2020 03:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 03:44

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 327 bin 464'e yükseldi.?

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 143 artarak 327 bin 464'e ulaştı.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 282 artışla 8 bin 653'e çıktı.?

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 2 bin 365 ölümle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 2 bin 102, Cezayir'de 861, Sudan'da 548, Nijerya'da 533 ve Kamerun'da 313 kişi hayatını kaybetti.?

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (106 bin 108), Mısır (58 bin 141), Nijerya (21 bin 371), Gana (14 bin 568), Kamerun (12 bin 270), Cezayir (12 bin 76) ve Fas (10 bin 344) olarak sıralandı.?

Afrika'da, iyileşen hasta sayısı da 157 bine yaklaştı.?

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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