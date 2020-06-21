Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini geçti

Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 300 bini geçti, 7 bin 949 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini geçti
21.06.2020 04:21 | Son Güncelleme: 21.06.2020 04:24

Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 300 bini geçti, 7 bin 949 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 550 artarak 300 bin 5'e yükseldi.?

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 218 artışla 7 bin 949'a çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı 2 bin 106 ölümle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 1877, Cezayir'de 837, Sudan'da 521, Nijerya'da 506 ve Kamerun'da 301 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (92 bin 681), Mısır (53 bin 758), Nijerya (19 bin 808), Gana (13 bin 717), Cezayir (11 bin 631) ve Kamerun (11 bin 610) olarak sıralandı.

Afrika'da iyileşen hasta sayısı da 145 bini geçti.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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