Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 925 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 925 bini aşarken ölenlerin sayısı 103 bin 908'e ulaştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 925 bini aşarken ölenlerin sayısı 103 bin 908'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 3 milyon 925 bin 683'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 485 bin 227'ye yükseldi.

Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 103 bin 908'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak