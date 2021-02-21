Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 841 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 841 bini geçti

21.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 21.02.2021 00:06
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 841 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 841 bin 462'ye yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 841 bin 462'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 101 bin 37'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 383 bin 905'e, vaka sayısı da 3 milyon 841 bin 462'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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