Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 766 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 766 bini aştı

14.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:18
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 766 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 766 bin 330'a yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 766 bin 330'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 98 bin 328'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 294 bin 878'e, vaka sayısı ise 3 milyon 766 bin 330'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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