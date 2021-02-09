Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı

09.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:40
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 701 bin 290'a yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 701 bin 290'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 95 bin 648'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 220 bin 115'e, vaka sayısı ise 3 milyon 701 bin 290'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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