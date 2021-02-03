Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 614 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 614 bini aştı

03.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:39
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 614 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 614 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 614 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19'tan ölenlerin sayısı 92 bin 472 oldu.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 109 bin 935'e ulaşırken, vaka sayısı 3 milyon 614 bin 270'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Güney Afrika toplu aşılamaya hazırlanıyor

Sahra Altı Afrika'da Seyşeller ve Morityus'ta toplu aşılamaya, Gine'de ise Sputnik V aşısının denemelerine başlanmıştı.

Güney Afrika, AstraZeneca aşılarının ilk partisini teslim almıştı. Ülkede toplu aşılamaya birkaç hafta içinde başlanması planlanıyor.

Afrika Birliği (AfB), kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 670 milyon doz aşı satın alırken, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi kapsamında da kıtaya bu yıl 700 milyon aşı gelmesi planlanıyor.

Kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için kıtadaki 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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