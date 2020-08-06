Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

Afrika'da alınan tüm önlemlere rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürerek 1 milyonu geçti.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
06.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:27

Afrika'da alınan tüm önlemlere rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürerek 1 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 2 bin 209 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 21 bin 771'e ulaştı.?

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 9 bin 298 ölümle Güney Afrika, 4 bin 930 ölümle Mısır ve 1273 ölümle Cezayir'de görüldü.

Kıtadaki vakaların yüzde 75'i Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir'de kaydedildi.

Kıta genelinde sadece geçen hafta vaka sayılarında yüzde 11 artış yaşandı.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kıtada çok sayıda ülke aldığı tedbirlerle salgının önüne geçmek için mücadele yürütürken, ekonomik ve sosyal zorlukları aşmak için bazı tedbirler de hafifletilmeye başlandı.

Güney Afrika

Kıtada virüsün merkezi konumunda yer alan Güney Afrika, hafiflettiği önlemleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalan ülkelerden oldu.

Ülkede mart ayından bu yana seyahat kısıtlaması uygulanırken, acil ihtiyaçlar dışında halkın sokağa çıkmaması isteniyor.

Alkollü içecek ve sigara satışının yasak olduğu ülkede eğitime de ikinci kez ara verildi.

Ülkedeki vaka sayısı tüm kıtadaki vakaların yarısını oluştururken, toplam sayı 529 bin 877'ye ulaştı.

Etiyopya

Salgının başından bu yana uluslararası uçuşları durdurmayan Etiyopya'da test sonuçları negatif çıkan kişilerin ülkeye girişine izin veriliyor ve karantina uygulanmıyor.

Sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığı ülkede eğitime ülke çapında ara verilmiş durumda. Ülkede salgın nedeniyle bu ay yapılması planlanan genel seçimler de ertelendi.

Etiyopya'da toplantı ve cenaze gibi toplu etkinliklere kısıtlı sayıda kişinin katılmasına müsade ediliyor.

Vaka sayısının 20 bini geçtiği ülkede ölenlerin sayısı 365.

Nijerya

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, şubat ayında görülen ilk Kovid-19 vakası ardından mart ayında ülkenin bölgesi olan başkent Abuja ve Lagos ve Ogun eyaletlerinde 5 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, hava, kara ve deniz sınırları kapatıldı.

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ülkede genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, eyaletler arası seyahatleri yasaklandı ve eğitime ara verildi.

Haziranda ise ülkedeki Kovid-19 yasakları hafifletilerek, cemaatle ibadet yasağı kaldırıldı ve eyaletler arası seyahatleri yeniden başladı.

Kenya

Kenya'da salgın nedeniyle mart ayında Nairobi, Mombabsa ve Mandera bölgesinde kısmi sokağı çıkma yasağı konuldu ve daha sonra Nairobi'deki yasakları kaldırılırken, Mombabsa ve Mandera sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle kapatılan okulların 2021 yılında açılacağını açıklandı.

Kenya'da ayrıca kapatılan ibadethaneler kişi sayısının 100'ü geçmemesi kaydıyla yeniden açılırken, 1 Ağustos'tan itibaren uluslararası uçuşlar da başlatıldı.

Kenya'da artan vakalar nedeniyle salgın tedbirleri kapsamında geçen ay ülke genelinde 1 ay süreyle alkolun satışına yasak getirildi.

Zimbabve

İş yerlerinin günlük 7 saat çalışmasına izin verilen ülkede şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirildi.

Sınır kapılarını kapatan ve insan trafiğini durduran Zimbabve, akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Ulusal felaket ilan edilen ülkede şimdiye kadar Kovid-19 tedbirlerine rıza göstermeyen binlerce kişi de gözaltına alındı.

Ülkede şu ana kadar 84 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Gana

Gana'da, ülkenin en büyük şehirleri olan başkent Akra, Obuasi ve Kumasi'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle mart ayında hava, kara ve deniz sınırları kapatılırken, şehirler arası seyahatlere yasak getirildi.

Gana'da temmuz ayında ortaokul, lise ve üniversiteler yeniden açıldı.

Gana'da ayrıca sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmaya, toplu ibadet ve etkinliklere izin verildi.

Kaynak: AA

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