Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 80 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 80 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 88 bin 777'ye yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 80 bini aştı
14.08.2020 07:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 07:48

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 88 bin 777'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 476 artarak 1 milyon 88 bin 777 oldu.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 405 artışla 24 bin 727'ye ulaştı.?

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 11 bin 270 ölümle Güney Afrika, 5 bin 107 ölümle Mısır ve 1341 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 572 bin 865 oldu, bu ülkeyi 96 bin 108 vaka ile Mısır ve 48 bin 116 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 783 bin 617 kişi ise hastalığı yendi.

Kaynak: AA

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