Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 556 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 556 bini aştı

09.10.2020 07:45 | Son Güncelleme: 09.10.2020 07:48
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 556 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 556 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 556 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 770 artarak 1 milyon 556 bin 17 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 303 artışla 37 bin 452'ye ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 17 bin 408 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 17, Fas'ta ise 2 bin 468 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 686 bin 891'e ulaştı, bu ülkeyi 142 bin 953 vakayla Fas ve 104 bin 156 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da, Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 292 bin 200 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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