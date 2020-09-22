Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 420 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 420 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 420 bini geçti.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 420 bini aştı
22.09.2020 07:25 | Son Güncelleme: 22.09.2020 07:28

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 420 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 668 artarak 1 milyon 420 bin 323 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 135 artışla 34 bin 133'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 992 ölümle Güney Afrika, 5 bin 787 ölümle Mısır, 1855 ölümle Fas'ta görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 661 bin 936'ya ulaştı, bu ülkeyi 103 bin 119 vakayla Fas ve 102 bin 141 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 166 bin 475 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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