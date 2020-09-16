Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 372 bini aştı Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 372 bini geçti.

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 372 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 593 artarak 1 milyon 372 bin 731 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 277 artışla 33 bin 127'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 641 ölümle Güney Afrika, 5 bin 679 ölümle Mısır, 1648 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 651 bin 521'e ulaşırken, bu ülkeyi 101 bin 340 vaka ile Mısır ve 90 bin 324 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 121 bin 263 kişi ise iyileşti.

Kaynak: AA