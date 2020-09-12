Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 345 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 345 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 345 bini geçti.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 345 bini aştı
12.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:10

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 345 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 792 artarak 1 milyon 345 bin 199'a yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 232 artışla 32 bin 410'a ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 378 ölümle Güney Afrika, 5 bin 607 ölümle Mısır, 1599 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 646 bin 398 olarak kaydedilirken bu ülkeyi 100 bin 708 vakayla Mısır ve 82 bin 197 vakayla Fas izledi.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 80 bin 227 kişi ise iyileşti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mesut Barzani Abdülhamit Gül Emmanuel Macron
Magazin Alişan Okan Bayülgen Meryem Uzerli Yasemin Özilhan
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül İzmir İnegöl Antalya
Şu an buradasınız: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 345 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 13:18:49. #1.15#
title