Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 328 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 328 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 328 bin 263 oldu.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 328 bini aştı
10.09.2020 07:45 | Son Güncelleme: 10.09.2020 07:48

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 328 bin 263 oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 365 artarak 1 milyon 328 bin 263'e yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 161 artışla 31 bin 962'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 168 ölümle Güney Afrika, 5 bin 577 ölümle Mısır, 1581 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 642 bin 431 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 100 bin 403 vakayla Mısır ve 77 bin 878 vakayla Fas izledi.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 63 bin 653 kişi ise iyileşti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Muharrem İnce Mesut Barzani Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Evgar Metin Özülkü Nilperi Şahinkaya
Spor Tamer Tuna Eddie Newton Rıza Çalımbay Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Milli Antalya Otomobil Jandarma
Şu an buradasınız: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 328 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 07:52:37. #1.15#
title