Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 250 bin 375'e yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı
31.08.2020 07:47 | Son Güncelleme: 31.08.2020 07:47

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 250 bin 375'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 463 artarak 1 milyon 250 bin 375 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 161 artışla 29 bin 633'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 28 ölümle Güney Afrika, 5 bin 399 ölümle Mısır, 1501 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 625 bin 56, bu ülkeyi 98 bin 727 vaka ile Mısır ve 61 bin 399 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 979 bin 996 kişi ise iyileşti.

Kaynak: AA

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