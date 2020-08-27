Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 215 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 215 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 216 bin 558'e yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 215 bini aştı
27.08.2020 07:31 | Son Güncelleme: 27.08.2020 07:31

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 216 bin 558'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 935 artarak 1 milyon 216 bin 558 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 322 artışla 28 bin 656'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 502 ölümle Güney Afrika, 5 bin 317 ölümle Mısır, 1465 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 615 bin 701, bu ülkeyi 97 bin 825 vaka ile Mısır ve 55 bin 864 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 945 bin 475 kişi ise iyileşti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Politika
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı 3. Sayfa
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var 3. Sayfa
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Ekonomi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi Dünya
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Rus bilim insanına göre koronavirüs salgını gelecek yılın ortalarında bitecek
Rus bilim insanına göre koronavirüs salgını gelecek yılın ortalarında bitecek
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk yanma görüntüsü yayınlandı
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk yanma görüntüsü yayınlandı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Hande Erçel Onur Saylak Şeyma Subaşı Deniz Akkaya
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Ronald Koeman Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Kız Ateş Musa Orhan
Şu an buradasınız: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 215 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 07:34:38. #1.15#
title