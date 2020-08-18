Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 130 bini aştı Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 132 bin 101'e yükseldi.

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 132 bin 101'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 959 artarak 1 milyon 132 bin 101 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 269 artışla 25 bin 942'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 11 bin 982 ölümle Güney Afrika, 5 bin 173 ölümle Mısır ve 1379 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 589 bin 886, bu ülkeyi 96 bin 590 vaka ile Mısır ve 49 bin 485 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 849 bin 723 kişi ise iyileşti.

Kaynak: AA