Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1,7 milyona yaklaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1,7 milyona yaklaştı

23.10.2020 07:57 | Son Güncelleme: 23.10.2020 08:00
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1,7 milyona yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 696 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 696 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 970 artarak 1 milyon 696 bin 418 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 216 artışla 40 bin 760'a çıktı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18 bin 843 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken Mısır'da 6 bin 166, Fas'ta ise 3 bin 132 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası bulunmuyor, Seyşeller ve Eritre'de de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 710 bin 515'e ulaştı, bu ülkeyi 186 bin 731 vakayla Fas ve 106 bin 60 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 390 bin 786 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ümit Özdağ Engin Yıldırım Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Cansu Dere Sinem Kobal Caner Cindoruk
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Metin Oktay Eddie Newton
Daha Fazla Kız Çocuk Ermeni Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1,7 milyona yaklaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 08:00:31. #1.14#
title