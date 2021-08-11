Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini geçti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 179 bin 395'e, vaka sayısı 7 milyon 146 bin 267'ye yükseldi.

Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 242 bin 372 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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